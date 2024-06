Sanità, l'ordine degli infermieri incontra il commissario dell'Asp Capodieci

L’ordine delle professioni infermieristiche (Opi) ha incontrato questa mattina il commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Capodieci per discutere di rinnovo dei contratti agli infermieri, procedure di mobilità e della pubblicazione di un bando per il reclutamento di infermieri pediatrici. Presenti alla riunione Salvatore Occhipinti, presidente di Opi Agrigento; Sabrina Di Marco, consigliera e infermiera pediatrica, e Antonino Venezia, consigliere dell’Ordine, oltre che ovviamente Capodieci.

"Innanzitutto – spiega Salvatore Occhipinti – abbiamo chiesto il rinnovo dei contratti degli infermieri in scadenza questo mese; la graduatoria per gli incarichi di altro personale infermieristico, considerato che l’avviso è già stato pubblicato, a giorni sarà pubblicata la graduatoria e si procederà con la mobilità ma, principalmente, abbiamo discusso della figura essenziale dell’infermiere pediatrico. In tal senso, nella propria Dotazione organica, l’Asp ha disposto 16 posti complessivamente, di questi soltanto 2 sono occupati da infermieri pediatrici mentre i restanti 14 da infermieri generalisti. Abbiamo, dunque, chiesto al commissario Capodieci – conclude il presidente Occhipinti – la pubblicazione di un bando affinché anche i 14 posti siano occupati dagli infermieri pediatrici. Il commissario Capodieci ha dato la propria disponibilità sia per il rinnovo dei contratti in scadenza e per la graduatoria utile alla mobilità, sia per la pubblicazione del bando necessario al reclutamento degli infermieri pediatrici".