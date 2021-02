Condannato per lesioni personali aggravate, arrestato tunisino

Deve scontare una pena residua di sei mesi e 20 giorni per lesioni aggravate, arrestato cittadino tunisino. La misura cautelare è stata posta in essere dalla polizia in esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Gli uomini della squadra Mobile, dopo le formalità di rito associavano l’uomo presso la Casa Circondariale “Pasquale di Lorenzo” di Agrigento.