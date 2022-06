Nuovo regolamento edilizio unico, la soddisfazione dell'Ordine degli architetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Finalmente arriva uno strumento importante per il riordino e l’uniformità delle procedure edilizie in Sicilia.

È stato infatti pubblicato, in Gazzetta, il Decreto a firma dal presidente della Regione Musumeci, su proposta dell’assessore al ramo Salvatore Cordaro.

“È un regolamento importante - afferma il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola - per uniformare le procedure edilizie sul territorio regionale, scongiurando sperequazioni e contenziosi che finiscono sempre più spesso per rallentare il settore dell’edilizia e attribuire notevoli responsabilità ai liberi professionisti, quando i titoli abilitativi vengono acquisiti sulla base di asseverazioni. Condividiamo in modo particolare il testo del regolamento - continua La Mendola - nelle parti in cui punta al recupero del patrimonio edilizio esistente, alimentando quei processi di rigenerazione urbana che riteniamo fondamentali per ripopolare i nostri centri storici e per ridurre il consumo di nuovo suolo. Riteniamo fondamentale inoltre l’art. 17, con il quale il Regolamento disciplina finalmente quel fascicolo fabbricato già introdotto dalla Legge Regionale 23 del 2021, che chiediamo da tempo, quale strumento indispensabile per monitorare l’efficienza delle strutture e degli impianti delle nostre costruzioni per garantirne la sicurezza. Auspichiamo - conclude La Mendola - che l’adozione del nuovo regolamento unico possa produrre una notevole accelerazione delle procedure edilizie sul nostro territorio, offrendo così ai cittadini la possibilità di eseguire gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico delle proprie costruzioni, fruendo degli incentivi del superbonus, entro le scadenze prescritte dalle norme in vigore”.