Acqua potabile: c'è dove è tornata e dove è scattato il divieto in città

C'è chi può e chi non può. Vale da sempre e in molti ambiti della vita. Così anche per l'acqua erogata nelle case degli agrigentini: c'è chi può usarla almeno per preparsi un caffè, e chi non può perché quella stessa acqua è (momentaneamente) inquinata da batteri coliformi.

Due diverse ordinanze - solo una delle quali però divulgata pubblicamente alla stampa - raccontano cosa accade in città. Partiamo dalle buone notizie, dal "bicchiere mezzo pieno". Il sindaco Micciché ha revocato due suoi provvedimenti risalenti al 17 e al 25 novembre con i quali interrompeva l'uso dell'acqua potabile nelle vie Ferrari, dei Fiumi, Teatro Tenda e Capitano Russo. Tutte zone soggette ad inondazione periodica dove, appunto, i valori del liquido erogato erano apparsi fuori scala.

Inutilizzabile per fini potabili dal 7 di dicembre (quindi niente preparazione di alimenti), invece, è l'acqua erogata ai serbatoi San Michele, Fontanelle, Madonna delle Rocche e Via Madonna delle Rocche, cioè tutte quelle zone rifornite dal Favara - Di Burgio esattamente come Favara, comune che ha emesso specifica ordinanza di divieto per uso potabile già alcuni giorni fa.

Il Comune di Agrigento "a tutela della salute pubblica" ha disposto la "sospensione della distirbuzione idrica" ai serbatoi e la "limitazione dell'uso dell'acqua per il consumo umano".