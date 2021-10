Sabato convegno al teatro "Pirandello", ecco come cambierà la viabilità

Convegno al teatro "Pirandello" promosso dalla Rete delle professioni tecniche, ecco come cambierà il traffico.

Dalle 6, e fino a cessato bisogno, verranno adottati i seguenti provvedimenti:

La via Atenea, nel tratto compreso tra piazza Gallo e piazza Pirandello, sarà chiusa al traffico (ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle autovetture delle autorità che parteciperanno al convegno). Nello stesso tratto verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati. I mezzi provenienti da piazza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola.

In piazza Pirandello sarà invece istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione in tutta l'area, ad eccezione delle autorità che potranno transitare e parcheggiare nei posti riservati.

I residenti di via Orfane/Barone, che provengono da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio).