Emergenza idrica, giro di vite del sindaco Miccichè: "Stop all'uso di acqua potabile per lavare auto e giardini"

Emergenza idrica senza precedenti: il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, adotta un'ordinanza con cui impone rigide limitazioni all'uso dell'acqua. Innanzitutto è stato rispolverato il vademecum diffuso nei mesi scorsi dal presidente della Regione, Renato Schifani.

Fra le misure, ad esempio, l’applicazione di valvole rompigetto ai rubinetti, l’invito a controllare l'efficienza degli impianti idrici, a razionalizzare l'utilizzo in cucina e a usare lavastoviglie e lavatrici sempre a pieno carico. E ancora il suggerimento di innaffiare solo nelle ore notturne, l’invito a non utilizzare l’acqua potabile per il lavaggio di veicoli privati, a preferire l'impiego della doccia rispetto a quello della vasca e a non alimentare con acqua potabile le fontane ornamentali e le piscine.

Quelli che erano dei semplici consigli diventano obblighi, sanciti da un'ordinanza, le cui violazioni sono sanzionabili con una multa da 25 a 500 euro.

Scatta, inoltre, il divieto di uso di acqua potabile per il lavaggio di auto, marciapiedi, veicoli e giardini privati. Miccichè, nell'invitare i cittadini alla collaborazione, ricordando che si è in presenza "della peggiore emergenza idrica degli ultimi anni", consente, inoltre, la circolazione delle autobotti non autorizzate al trasporto per conto terzi per la distribuzione di acqua nei punti di approvvigionamento di Aica.