Movida limitata anche per Halloween, i titolari formano un comitato e chiedono la revoca dell'ordinanza

“I disagi sono enormi ma soprattutto è un disagio anche quello di vedere che un comparto importante come il nostro venga trattato in questa maniera”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie parla Peppe Vita, titolare di un noto chiosco sul viale delle Dune e membro del costituendo comitato che raggruppa gestori e titolari dei locali che si sono riuniti nel pomeriggio a San Leone per chiedere la revoca dell'ordinanza sindacale che, fino al prossimo 2 novembre, li obbliga a chiudere all'una di notte.

Sono al momento 25 gli imprenditori che hanno sottoscritto un documento dove si chiede anche all'amministrazione comunale di renderli partecipi alle decisioni che li coinvolge direttamente. L'idea degli esercenti è quella di costituire a Palazzo dei Giganti un tavolo tecnico che preveda la partecipazione anche dei titolari dei locali.

Dopo l'emergenza pandemica e adesso con il caro energia, gli imprenditori del terzo settore speravano in un week-end di Halloween fruttuoso ma che sarà limitato dai provvedimenti dell'ordinanza sindacale che impone la chiusura anticipata dei locali. “C'è gente che aveva pagato degli artisti per il periodo di Halloween – aggiunge Peppe Vita – ma una settimana prima deve disdire i contratti, pagando anche le penali. Non è a prima volta cge, alla vigilia di una festività – dice ancora il membro del costituendo comitato – vengono posti in essere dei provvedimenti che trasformano le nostre aspettative in delusioni. Noi non possiamo essere i responsabili del malessere della società, ci sono dei gruppi di facinorosi e di persone violente, di gentaglia che deve essere tenuta sotto controllo ma questo – conclude Vita – che c'entra con noi?”.