Zona "gialla" anti Covid, didattica a distanza, cinema, piscine e musei chiusi e coprifuoco: ecco cosa cambia

Coronavirus, la Sicilia diventa zona "Gialla" e il presidente della Regione Nello Musumeci detta le nuove regole in vigore da domani, domenica 29 novembre, alla luce ovviamente delle prescrizioni del Governo.

Nella nuova ordinanza del governatore, che resterà in vigore fino al prossimo 3 dicembre, restano confermati la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema, musei, parchi, palestre e piscine e il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 anche nel proprio comune di residenza, così come l'obbligo del limite dle 50% dei posti occupati a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Rimarranno inoltre chiusi la domenica i centri commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Un (piccolo, piccolissimo) sospiro di sollievo potranno tirare i titolari di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie: potranno infatti riaprire dalle 5 alle 18, con asporto consentito fino alle 22 e senza alcun limite orario per la consegna a domicilio.

Si potrà circolare liberamente fino alle 22 sia all'interno del comune di residenza che fuori, con l'obbligo però di rientro a casa alle 10 di sera, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute.