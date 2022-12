L’ordinanza sulla movida e il ricorso dei titolari dei locali rigettato dal Tar, Micciche': "Disponibile ad incontrarli"

Dopo il pronunciamento dei giudici amministrativi sulla sentenza sindacale anti-movida che era stata impugnata dai tiolari e dai gestori di diversi esercizi pubblici, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, per come anticipato ieri ad AgrigentoNotizie, ribadisce la sua disponibilità a dialogare con i commercianti per disciplinare al meglio le regole sui modi e sui tempi delle iniziative di intrattenimento.