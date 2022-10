Movida sempre più sotto "tiro": stop agli alcolici e saracinesche abbassate all'una in tutta la città

Non solo attività notturne chiuse all'una, ma anche stop alla vendita di bevande in vetro e agli alcolici dopo un certo orario e sopratutto una vera e propria "serrata" per tutte le attività commerciali, non solo quelle strettamente connesse alla "movida" e anche ben lontane dal centro città.

Continua la "stretta" nei confronti della movida cittadina dopo gli episodi di violenza registrati nelle scorse settimane in centro città (e prima ancora a San Leone) da parte delle istituzioni. Dopo la decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza di imporre il "coprifuoco" all'una di notte, arriva una nuova ordinanza da parte del sindaco Franco Micciché che, oltre a evitare la vendita di bibite in bottiglie di vetro, impone lo stop dalla mezzanotte in poi rispetto alla vendita di alcolici (salvo bar e ristoranti, con consumo all'interno del locale e quindi non "itinerante") e soprattutto la chiusura di qualsivoglia attività (alimentari, ristoranti, pizzerie, pub, self service, bar, gelaterie, rosticcerie), compresi i distributori automatici all'una di notte su tutto il territorio comunale.

Una misura, che sarà operativa già domani e rimarrà vigente fino al prossimo 2 novembre, che quindi non riguarda più il centro città o la frazione balneare, ma qualunque luogo e qualunque quartiere della città, persino quelli "dormitorio" che hanno però magari una pizzeria e un ristorante.

Una scelta che è quindi più stringente di quella inizialmente trapelata e che potrebbe portare una protesta a tutti gli effetti degli imprenditori, i quali sarebbero "puniti" indistintamente per questioni che riguardano, a tutti gli effetti, solo le zone ad alta concentrazione di giovani e giovanissimi. Solo questa mattina i gestori delle attività commerciali del centro avevano proposto di venire incontro alle esigenze delle istituzioni finanziando personalmente i servizi di tutela.