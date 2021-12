Il maltempo si abbatte sulla costa licatese: chiuse strade per rischio mareggiate

Mareggiate e forte maltempo si abbatte sulla costa licatese, il Comune istituisce un divieto di transito temporaneo nelle zone più a rischio.

Così il sindaco ha emesso un'ordinanza temporaneamente che inibirà al momento l'area tra la via Soldato Caffarello e il viale Caduti in Guerra (il tratto di strada che collega il ponte sulla foce del Salso al quartiere Fondachello) per pericolo di allagamenti.

E' stato ovviamente allertato il servizio di Protezione Civile, insieme a tutte le strutture comunali. L’ordinanza resterà in vigore fino alla cessazione dello stato di pericolo.