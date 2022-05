Acqua, ancora una volta superati i parametri: stop all'erogazione in via degli Aagonesi

Ancora una ordinanza sindacale di divieto di consumo per l'acqua erogata nelle nostre case.

Il Comune di Agrigento ha infatti pubblicato il provvedimento che accerta dei "parametri microbiologici non conformi" in via degli Aragonesi 4, stabilendo uno stop all'erogazione finché non saranno adottati provvedimenti "atti ad eliminare l’inconveniente igienico sanitario".