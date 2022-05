Due ordigni bellici della seconda guerra mondiale ritrovati a pochi passi dal tempio di Giunone: area transennata

Due ordigni bellici, risalenti verosimilmente alla seconda guerra mondiale, sono stati ritrovati all’interno del Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento. I due ordigni erano e sono a circa 150 metri di distanza dal tempio di Giunone. A fare la scoperta, non riuscendo a credere ai loro occhi, sono stati gli operai di una ditta di vivai che si stava occupando dei lavori di manutenzione dei terreni e del verde pubblico della Valle.

Subito, il responsabile della ditta di vivai di Aragona oltre a dare comunicazione alla direzione del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, si è recato alla stazione dei carabinieri dove ha raccontato, ai militari dell’Arma, la scoperta poco prima fatta. I carabinieri si sono subito precipitati sul posto, ossia a pochi passi dal tempio di Giunone, si sono occupati della delimitazione dell’area per segnalarne l’eventuale rischio o pericolo e per impedirne l’accesso ad agrigentini e turisti. Sono stati anche, inevitabilmente, avvisati gli artificieri che si dovranno occupare della rimozione, in tutta sicurezza, dei due ordigni bellici che verranno – come sempre avviene in casi del genere – fatti brillare da qualche parte, al riparo da sguardi indiscreti e, di fatto, in piena sicurezza. I militari dell’Arma della stazione di Agrigento, in queste ore, si sono naturalmente occupati della vigilanza dell’area che oltre ad essere stata delimitata viene, appunto, guardata a vista. L’area della Valle dei Templi è, del resto, molto trafficata da turisti ed agrigentini, e non soltanto in occasione del week end. Occorreva, dunque, in attesa dell’arrivo del nucleo specializzato degli artificieri, occuparsi anche del presidio per garantire appunto sicurezza. Non è la prima volta, né forse sarà l’ultima che vengono fatte scoperte di questo genere nella Valle. In ordine di tempo, a settembre del 2020, venne rinvenuto un residuo bellico della seconda guerra mondiale sotto un albero di ulivo, a ridosso del Parco archeologico. Si trattò allora di una bomba, un colpo di artiglieria. Anche allora venne transennata, ad opera dei carabinieri, l’area e arrivano, da Palermo, il Genio guastatori dell’Esercito.