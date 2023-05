Carnevale di primavera a pagamento, le opinioni di chi ha preso parte alla festa: "Ci sta che si paghi un ticket"

La kermesse sta riscuotendo un successo inaspettato anche per gli stessi organizzatori e in tanti "benedicono" la nuova location

L'aver spostato le sfilate dei carri allegorici dallo storico circuito del centro storico alla zona balneare della Perriera, anche se ha stravolto la tradizionale genesi della manifestazione è stata comunque ben "digerita" dagli stessi saccensi che, comprendendo i vincoli di sicurezza che non hanno permesso lo svolgimento del Carnevale in piazza Scandaliato, hanno subito "adottato" le nuova location.

La via Allende, nelle prime due giornate di sfilate, è stata invasa da una folla colorata che, nonostante la destagionalizzazione della kermesse, è stata occasione per migliaia di visitatori di concedersi un momento di festa. Per la prima volta, è stato anche introdotto un ticket d'ingresso da sei euro, pagamento del biglietto che non ha però scoraggiato il pubblico che, all'ombra degli enormi mascheroni allegorici e complice anche un clima estivo, si è fatto coinvolgere dal clima di festa animato dagli impeccabili gruppi in maschera.

Canti e balli che torneranno anche nel fine settimana per la chiusura del Carnevale più antico di Sicilia.