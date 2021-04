Favorevoli o contrari alla proroga del coprifuoco? Ecco l'opinione degli agrigentini

In attesa che il governo chiarisca le prossime mosse in materia di misure anti Covid, abbiamo chiesto agli agrigentini se sono favorevoli o contrari al prolungamento del coprifuoco ovvero il divieto di uscire da casa senza un valido motivo dalle ore 22:00 alle ore 05:00 fascia oraria che in funzione della curva epidemiologica potrebbe anche subire delle modifiche. Tra favorevoli e contrari alla proroga della misura restrittiva, la maggior parte delle persone che si sono fermate a parlare con la redazione di AgrigentoNotizie, csi è detta favorevole a mantenere il coprifuoco per contenere il rischio della diffusione del contagio soprattutto fra i giovani. Immancabili, anche in questo caso, sono stati gli agrigentini che hanno preferito non esprimersi.

La polemica sul coprifuoco, Confindustria Sicilia: "Problema non è orario ma utilità"

