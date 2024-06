L’Opi istituisce la consulta dei giovani infermieri e infermieri pediatrici

L’Opi, l'ordine delle professioni infermieristiche, di Agrigento ha istituito la Consulta giovani infermieri e infermieri pediatrici dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni di infermieri e infermieri pediatrici nelle attività dell’Ordine, promuovendone la partecipazione alle azioni di politica professionale e valorizzando il contributo in termini di propositività e operatività.

“Opi giovani – spiega Salvatore Occhipinti, presidente Opi Agrigento - rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo della professione infermieristica. Il vissuto professionale e l’esperienza maturata sul campo dai veterani e la freschezza e le proposte innovative che arriveranno dai componenti della Consulta sono un mix perfetto per stare al passo con i tempi e garantire un’assistenza infermieristica olistica, capace di creare nuovi modelli di cura e migliorare i percorsi esistenti. Citando Albert Einstein: “Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. E non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati”. Per una scienza medica che è in continua evoluzione – conclude il presidente Occhipinti - bisogna essere pronti a integrare il proprio agire professionale con le nuove conoscenze, innovazioni tecnologiche e le modifiche del Servizio Sanitario Nazionale anche alla luce dello sviluppo dell’autonomia differenziata”.

La consulta giovani si è insediata ieri pomeriggio, durante una riunione tenutasi nella sala conferenze dell’Opi, alla quale hanno partecipato un gruppo di giovani infermieri; la coordinatrice della Consulta, Maria Chiara Mistretta, e il vicepresidente di Opi, Salvatore Montaperto.