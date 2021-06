Abusivismo nel cuore della Valle dei Templi, il Riesame annulla il sequestro di più opere del punto di ristoro

La seconda sezione penale per il Riesame del tribunale di Agrigento ha annullato il sequestro preventivo di alcuni beni di pertinenza del punto di ristoro - in piena Valle dei Templi - realizzato sulla struttura originaria "Case Valenti". A presentare istanza di riesame è stato il legale rappresentate di una della società che avevano in gestione il servizio di ristoro, difeso dall’avv. Vincenzo Caponnetto. E il Riesame ha accolto parzialmente la richiesta.

Il sequestro preventivo - per abusivismo - era stato emesso, su richiesta della Procura, dal giudice per le indagini preliminari lo scorso 25 marzo ed aveva riguardato alcuni beni aggiuntivi alla struttura originaria cosiddetta “Casa Valenti”. Ad eseguire la il provvedimento preventivo, dopo essersi occupati dell'indagine nata nell'ottobre del 2019, erano stati i carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, assieme ai militari della compagnia di Agrigento.

Il ricorso al Riesame ha fatto emergere che molte delle opere oggetto di contestazione erano state autorizzate, mentre altre risultavano esistenti da parecchi anni e comunque l’insussistenza dei reati contestati. E' stato chiesto l’annullamento del sequestro o quantomeno la revoca parziale e sono stati prodotti, per ottere appunto il dissequestro, atti e documenti, tra cui foto aeree e satellitari.

Il tribunale ha accolto parzialmente l’istanza ed ha disposto la revoca del sequestro di alcuni beni. Tornano quindi nella disponibilità del concessionario e alla libera fruizione dei visitatori della Valle dei Templi l’accesso alla struttura principale, la pedana in legno contigua al punto di ristoro, lo scivolo per disabili e una struttura in legno.