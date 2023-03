Locale della movida creato a Punta Bianca, il Comune firma ordinanza di rimozione delle opere abusive

Lo scorso 22 luglio l'avvocato Giuseppe Arnone, sempre in prima linea per la tutela di territorio e ambiente, annunciava che avrebbe presentato un esposto ai vigili urbani per un presunto caso di abusivismo a Punta Bianca che è riserva naturale con vincolo sismico e paesaggistico. Martedì scorso, dopo il sopralluogo fatto il primo settembre dal personale tecnico del quinto settore di palazzo dei Giganti assieme alla polizia municipale, è stata firmata un'ordinanza di rimozione e rimessa in pristino dei luoghi.

Sull'appezzamento di terreno di 3.900 metri quadrati di Punta Bianca è stato accertato - dai funzionari comunali e dall'Ntu della polizia municipale - erano state collocate delle opere abusive.

Di fatto, la scorsa estate era nato un locale che - secondo le intenzioni annunciate sui social - voleva "valorizzare il territorio e donare una nuova vita all'angolo di Punta Bianca, senza mai mancare di rispetto all'ambiente, ma anzi preservandolo". A parlare di "abusivismo" dopo che "alcuni ambientalisti glielo avevano segnalato" - tanto aveva riferito il 22 luglio - è stato, appunto, l'avvocato Arnone.

Il sopralluogo del primo settembre - secondo quanto emerge dall'ordinanza di rimozione e rimessa in pristino dei luoghi - ha permesso di accertare che erano presenti "pali di legno conficcati nel terreno e collegati tra loro da una corda", "realizzazione di una struttura ombreggiante in legno e teli sulla zona dove è posizionato un chiosco fornito di ruote, targa e gancio per il traino di metri quadrati 36 circa", "tavoli e sedie costituiti da materiale in legno riciclato adattato al fabbisogno (pedane in legno, bobine in legno per cavi e balle di paglia) poggiati a terra", "posizionamento di un bagno chimico semplicemente poggiato sul terreno" - è stato riportato nell'ordinanza firmata dal dirigente del quinto settore, a interim, del Comune Alberto Avenia - . "Opere sprovviste - scrivono sempre dal Municipio - di qualsivoglia documentazione autorizzativa". Martedì 14, appunto, è stata firmata l'ordinanza di rimozione e rimessa in pristino dei luoghi. Negli atti di palazzo dei Giganti non viene però specificato se, nel frattempo, essendo chiuso da fine agosto il locale, le opere ritenute abusive siano o meno ancora a Punta Bianca.

L'ordinanza è stata comunque firmata martedì 14 marzo. E viene ordinato di "rimuovere, a propria cura e spese, le opere individuate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ripristinando lo stato dei luoghi, con l'avvertenza che, in difetto, - prescrive l'ordinanza - si provvederà d'ufficio". "Nel caso di opere sottoposte a sequestro dall'autorità giudiziaria - questa eventualità viene riportata sistematicamente in ogni ordinanza di rimozione e rimessa in pristino dei luoghi -, dovrà chiedersi il dissequestro al giudice penale prima della demolizione". La squadra Edilizia dei vigili urbani, come procedura prescrive in questo genere di casi, è incaricata di segnalare tempestivamente, alla scadenza del termine prefissato, l'ottemperanza o meno.

Contro questo provvedimento del Comune è, anche questo è stato spiegato nell'ordinanza, ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni o al presidente della Regione entro 120 giorni.