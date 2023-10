"Girgenti Acque taroccava i bilanci": la procura insiste e chiede il rinvio a giudizio

"Le condotte di reiterato e costante ausilio all'associazione a delinquere capeggiata da Marco Campione non si limitano alle interlocuzioni con i dirigenti di Girgenti Acque, Della Volpe e Cutaia, o alle doppie fatture". Il pool di pm della procura di Agrigento, con a capo il procuratore aggiunto Salvatore Vella, ha impugnato gran parte della sentenza con cui, lo scorso 18 luglio, il gup di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto il non luogo a procedere per alcuni imputati.

La "battaglia" giudiziaria si sposta in Corte di appello anche relativamente al segmento dell'inchiesta sulla presunta falsificazione dei bilanci dell'azienda.

A Claudio Lusa, vertice del team della società di revisione, e agli altri componenti Michele Calvello, Alberto Paderni e Francesco Macina, si contestava, in particolare, il concorso esterno nell'associazione a delinquere che, sostiene l'accusa, sarebbe stata messa in piedi dal presidente della società che gestiva il servizio idrico nell'Agrigentino. Una vera e propria rete di corruzione, di cui ne facevano parte professionisti, uomini delle istituzioni e forze dell'ordine, che gli avrebbe consentito di usufruire di protezioni a tutti i livelli.

La società, quindi, secondo l'ipotesi accusatoria che non ha retto al vaglio dell'udienza preliminare, avrebbe concordato con i vertici di Girgenti Acque i documenti da produrre al fine di insabbiare le criticità e avrebbe omesso una serie di rilievi che avrebbero portato alla bocciatura dei bilanci.

Ipotesi accusatoria che, tuttavia, il giudice ha ritenuto infondata tanto da rigettare le richieste di rinvio a giudizio e dichiarare il non luogo a procedere: "L'impianto accusatorio è debole. Le espressioni utilizzate dagli indagati sono scarsamente significative di un'attività diretta a garantire l'impunità".

Lusa, inoltre, in una conversazione con Calvello, detta le linee dicendo: "Se fanno porcherie ce ne andiamo". La procura, tuttavia, non ci sta e impugna il proscioglimento di Lusa.

"Ha consentito - scrivono i pm - che gli artifici contabili, perpetrati da Campione e dai suoi sodali, dal 2013 al 2017, non pervenissero a conoscenza degli altri soci della società di revisione contabile. Lusa, essendo ben consapevole delle "porcherie" fatte nei bilanci, contrariamente a quanto dice, non deciderà mai di andarsene e la società certificherà la revisione contabile dei bilanci".