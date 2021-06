La maxi inchiesta "Waterloo", indagati davanti al gip: Campione e altri 4 fermati fanno scena muta

L'ex presidente di Girgenti Acque si avvale della facoltà di non rispondere. Il suo braccio destro Pietro Arnone non parla ma si dice estraneo. La difesa: "Nessun pericolo di fuga, la società è stata dichiarata fallita e, pur sapendo da tempo di essere indagato, non si è mai allontanato". Della Volpe: "Estraneo ai fatti, atteggiamento critico verso la gestione". Il legale di Patti, Cutaia e Ponzo deposita una memoria

Scena muta davanti al gip. Gli interrogatori di convalida dell'operazione "Waterloo, sul cosiddetto "sistema Campione" - ovvero la rete criminale che, secondo la Procura di Agrigento, sarebbe stata messa in piedi dal presidente di Girgenti Acque - si sono aperti con l'audizione dell'ex presidente di Hydortecne, società gemella di Girgenti Acque, Pietro Arnone, e si stanno per concludere.

Il principale indagato ha integrato il suo collegio di difesa, del quale fanno parte da tempo gli avvocati Lillo Fiorello e Omar Giampaolo Mohamed Amhed, aggiungendo l'ex pm palermitano Antonio Ingroia. La strategia processuale, in questa fase, è stata quella del silenzio.

Stessa scelta per Arnone. L'ex braccio destro di Marco Campione, ritenuto uno dei "promotori e organizzatori dell'associazione", assistito dal suo difensore, l'avvocato Giuseppe Dacquì, è comparso per primo nella saletta interrogatori del carcere di contrada Petrusa.

Il suo legale ha chiesto al gip di non convalidare il fermo e non emettere alcuna misura cautelare non sussistendone i presupposti di legge. Ha sostenuto, inoltre, che "non vi è alcun pericolo di fuga di Arnone, peraltro privo del passaporto, e che non si è mai allontanato dal territorio agrigentino nonostante gli fosse nota la circostanza, (per come diffuso dai media) - scrive il difensore in una nota - che pendeva nei suoi confronti una richiesta di misura cautelare".

Dacquì, inoltre, ha sostenuto che alcuni dei reati sarebbero prescritti così come non sussisterebbe alcun pericolo di reiterazione del reato "considerato che Arnone aveva già dismesso la carica dal lontano 2019 e che in ogni caso la società Hydortecne srl è stata dichiarata fallita il 10 giugno scorso".

Oltre al sessantenne imprenditore e ad Arnone, sono finiti in carcere: Calogero Patti, 53 anni, dipendente di Girgenti Acque; Angelo Piero Cutaia, 51anni, direttore amministrativo di Girgenti Acque; Gian Domenico Ponzo, 54 anni, direttore generale Girgenti Acque; Francesco Barrovecchio, 61 anni, responsabile tecnico Hydortecne; Calogero Sala, 61 anni, direttore tecnico e progettazione Girgenti Acque; Igino Della Volpe, 63 anni, membro del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque.

Della Volpe, assistito dall'avvocato Daniela Posante, è stato fermato a Taranto e l'interrogatorio si è celebrato in videocollegamento davanti al gip del tribunale pugliese Rita Romano.

Il commercialista, che nel corso degli anni ha avuto svariati incarichi in Girgenti Acque e Hydortecne, ha risposto per circa due ore alle domande del giudice dicendosi estraneo ai fatti. "Non ho fatto parte di alcuna associazione, anzi ho avuto spesso un atteggiamento critico nei confronti della gestione della società".

Su alcune contestazioni relative a doppie fatturazioni e irregolarità contabili, Della Volpe si è giustificato parlando di "leggerezze procedurali".

Patti, Cutaia e Ponzo, difesi dall'avvocato Giuseppe Scozzari, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il legale, al termine dell'interrogatorio, ha consegnato al gip una memoria con cui replica alle accuse dei pm chiedendo di non convalidare il fermo di indiziato di delitto.

Barrovecchio, sempre con le stesse modalità, viene sentito a Verbania. L'interrogatorio di Sala (che ha nominato come difensori gli avvocati Silvio Miceli e Vincenzo Campo) è in corso.

Il gip, entro domani pomeriggio, dovrà pronunciarsi sulla richiesta di convalida del fermo disposto dal procuratore Luigi Patronaggio, dal suo vice Salvatore Vella e da un pool di sostituti composto da Sara Varazi, Antonella Pandolfi e Paola Vetro.

Centoundici i capi di imputazione a carico di 84 indagati. Su tutti l'associazione a delinquere, la truffa, la corruzione e l'abuso di ufficio.

L'inchiesta ipotizza, in sostanza, che Campione, attraverso la distribuzione a pioggia di posti di lavoro, consulenze o anche regalie e corruttele di altra natura, avrebbe ottenuto l'asservimento di politici di tutti i livelli, pubblici funzionari, forze dell'ordine, professionisti e pure una parte della stampa anche se, nel provvedimento, in questa fase, si fa riferimento a un solo giornalista indagato.

Aggiornato alle 12,55