"Non ci fu compiacenza fra l'Arpa e Girgenti Acque": il gup motiva il proscioglimento

"L'atteggiamento di compiacenza e il carattere di facciata dei controlli ipotizzato dagli inquirenti si fonda su una lettura parcellizzata e congetturale delle intercettazioni". Con queste motivazioni il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio dei dirigenti e funzionari dell'Arpa imputati nell'ambito dell'inchiesta "Waterloo".

Sono state depositate nelle scorse ore le motivazioni del provvedimento con cui, lo scorso 18 luglio, è stato disposto il non luogo a procedere (il distinto provvedimento di rinvio a giudizio non va, invece, motivato) nei confronti di decine di imputati dell'inchiesta che ipotizzava una collaudata rete corruttiva messa in piedi dal patron di Girgenti Acque, Marco Campione.

Uno dei segmenti più significativi dell'indagine era relativo alla presunta connivenza fra l'Arpa e la società che gestiva il servizio idrico che aveva beneficiato - sostiene l'accusa - di omessi controlli e, persino, di verifiche "ammorbidite" e compiacenti.

Tesi bocciata dal gup che ha prosciolto il direttore dell'Arpa di Agrigento, Salvatore Montana Lampo; i dirigenti di Arpa Sicilia, Patrizia Scimecca e Giuseppe Maragliano e il tecnico dell'Arpa, Pio Avanzato, nonchè alcuni dirigenti di Girgenti Acque che - limitatamente a questa ipotesi di reato - sono stati scagionati.

"La corposa documentazione delle difese nel corso dell'udienza preliminare - scrive il giudice - prova l'effettuazione di un numero significativo di controlli, sopralluoghi, prelevamenti di campioni di acque di scarico presso i depuratori, segnalazioni all'autorità giudiziaria e proposte di sanzioni".

Nel corso del procedimento, inoltre, fa notare il giudice, è stata documentata "una significativa carenza organizzativa dell'ufficio" che avrebbe potuto spiegare certe lacune.

Indagato, rimosso dal governo e adesso riabilitato: "Il prefetto Diomede non sviò dolosamente alcun potere"

Fra le richieste di rinvio a giudizio formulate dall’accusa spiccava quella a carico dell’ex prefetto Nicola Diomede, accusato di avere "salvato" la società da un’interdittiva antimafia.

Diomede, rimosso dal consiglio dei ministri nel gennaio del 2018, subito dopo che fu reso noto il coinvolgimento nell'inchiesta, è stato prosciolto dall'accusa di abuso di ufficio e concorso esterno in associazione a delinquere.

"La valutazione complessiva delle risultanze investigative e dei documenti acquisiti nel corso dell’udienza preliminare - scrive il giudice - non consente di affermare che l’esercizio del potere discrezionale sia trasmodato in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici".

Miccichè e Scoma, il gup: "Non ci fu finanziamento illecito"

Prosciolti pure l’ex parlamentare Francesco Scoma e l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, accusati di finanziamento illecito ai partiti.

"Alla luce dei principi di diritto espressi sull’autonomia della responsabilità del soggetto finanziatore rispetto a quella del soggetto finanziato e sulla necessità di dimostrare che quest’ultimo sia a conoscenza della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della liceità del finanziamento, ad avviso di questo giudice - è scritto nelle motivazioni - le risultanze investigative, che si appuntano sul carattere “oggettivamente” illecito del finanziamento, non consentono di individuare elementi univocamente sintomatici della richiesta consapevolezza apparendo, sotto tale profilo, assolutamente neutra la circostanza che Micciché, per ricambiare le attenzioni del soggetto finanziatore, si sia successivamente impegnato per candidarlo come deputato alle elezioni politiche del marzo 2018".