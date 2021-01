Mafia, scatta l'operazione "Oro bianco": 12 arresti, ci sono anche dei politici

Vasta operazione antimafia alle prime luci dell'alba da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Il blitz, soprannominato "Oro bianco" sta vedendo impegnati oltre 200 carabinieri, componenti dello Squadrone Cacciatori, nuclei cinofili ed elicotteri.

Trentacinque i provvedimenti eseguiti, di cui 12 in carcere per l'accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso (416 bis). Secondo gli inqurenti si sarebbero "avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano per commettere gravi delitti, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici e procurare voti eleggendo propri rappresentanti in occasione delle consultazioni elettorali".

Tra gli arrestati figurano fiancheggiatori di Giovanni Brusca, appartenenti alla famiglia stiddara che uccise barbaramente il Giudice Rosario Livatino e politici locali.

L’operazione è ancora in corso, ulteriori elementi saranno diffusi in mattinata durante una conferenza stampa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati