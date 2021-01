Operazione "Oro bianco", il plauso di Confcommercio Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un plauso ai Carabinieri del comando provinciale di Agrigento e a tutte le forze impegnate per l’operazione Oro Bianco, che con i 35 provvedimenti cautelari eseguiti per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, ha messo a segno un altro duro colpo alle organizzazioni criminali. Un ennesimo importante risultato conseguito dall'Arma dei Carabinieri che conferma l'efficacia dei dispositivi territoriale, baluardo di legalità', giustizia e sicurezza per tutti i cittadini", così' il presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, Alfonso Valenza esprime il suo apprezzamento agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri. L'operazione odierna infonde fiducia nello stato e nella giustizia