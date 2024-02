Traffico di armi e droga, il processo “Mosaico bis” si divide in più tronconi

Si divide in diversi tronconi, fra patteggiamenti, scelte di rito da perfezionare e notifiche non andate in porto, l'udienza preliminare scaturita dall’inchiesta “Mosaico bis” che ha fatto luce su un vasto traffico di armi e droga gestito da due bande criminali che avrebbero pure dato vita a una sanguinosa faida con almeno cinque omicidi e una decina di tentati omicidi.

Quest'ultimo aspetto, tuttavia, finora non ha retto al vaglio dei processi.

Sotto accusa Gerlando Russotto, 34 anni di Favara; Calogero Greco Gambino, 31 anni di Favara; Salvatore Sicilia, 41 anni di Favara; Ignazio Sicilia, 49 anni di Favara; Ignazio Agrò, 65 anni di Racalmuto; Salvatore Alba, 40 anni di Favara; Alessandro Puntorno, 55 anni di Agrigento; Salvatore Fortunato, 25 anni di Agrigento; Salvatore Butticè, 36 anni di Favara; Emilio Nobile, 29 anni di Favara; Salvatore Greco, 28 anni di Favara; Salvatore Matina, 36 anni di Favara; Sharon Sortino, 31 anni di Favara; Giusy Mendolia Calella, 29 anni di Favara; Calogero Cusumano, 36 anni di Favara; Antonella Farabino, 53 anni di Favara; Stefano Di Maria, 31 anni di Favara; Luigi Deriu, 39 anni di Favara. Questi imputati avevano già scelto il giudizio abbreviato.

Le posizioni di altri due imputati – Nicola Chiarelli, 29 anni e Salvatore Chiarelli, 57 anni, entrambi di Canicattì – era stata congelata nell'attesa del pronunciamento sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa che è stata rigettata. In quattro, invece, devono ancora definire le proprie strategie processuali: si tratta di Filippo Russotto, ex compagno di Gessica Lattuca, la ragazza scomparsa da Favara nel 2018; Michele Amato, 50 anni di Canicattì; Gioacchino Domenico Lo Giudice, 37 anni di Canicattì e Giovanni Sortino, 57 anni di Favara.

Un imputato – Antonino Sortino, 31 anni di Favara – attraverso il suo difensore, l’avvocato Salvatore Cusumano, aveva chiesto di patteggiare.

Il gup Giuseppa Zampino ha aggiornato l'udienza fissando altre cinque date per i vari stralci. I difensori (fra gli altri gli avvocati Salvatore Virgone, Davide Casà, Salvatore Cusumano e Giuseppe Barba) completeranno la scelta delle strategie processuali e sarà programmata la requisitoria del procuratore Giovanni Di Leo.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire anche il nostro canale