Traffico di cocaina e armi, i 26 imputati dell'inchiesta "Mosaico bis" davanti al giudice

Alcuni problemi legati alle notifiche e il mancato trasporto in aula di alcuni imputati detenuti ha fatto slittare l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta "Mosaico" bis, che ha fatto luce su un vasto traffico di armi e droga gestito da due bande criminali che avrebbero pure dato vita a una sanguinosa faida con almeno cinque omicidi e una decina di tentati omicidi.

Il pubblico ministero della procura di Agrigento, Paola Vetro, ha chiesto il rinvio a giudizio di ventisei persone. Fra loro pure il 43enne Vincenzo Lattuca, morto la sera del 20 giugno in circostanze ancora da chiarire, in seguito all'assunzione di una dose di eroina, pochi giorni dopo che fosse nota la notizia del suo coinvolgimento nell'inchiesta per la morta della sorella Gessica, scomparsa nel nulla nell'agosto del 2018. L'ipotesi su cui indagavano gli inquirenti è che l'avesse uccisa lui, insieme ad alcuni complici da individuare con cui avrebbe fatto sparire il cadavere.

Il giudice per l'udienza preliminare Stefano Zammuto ha chiesto alla cancelleria di acquisire il certificato di morte che farà scattare una sentenza di non doversi procedere e, in sostanza, sarà depennato dalla lista degli imputati. Nell'ambito di questa inchiesta era accusato di detenzione e spaccio di una partita di droga insieme a Filippo Russotto, ex compagno di Gessica, indagato in un primo momento per l'omicidio della donna.

Le contestazioni sono relative al periodo compreso fra il 2018 e il 2020. Il segmento principale dell'inchiesta, che ipotizzava il coinvolgimento degli imputati in una quindicina fra omicidi e tentati omicidi ma non ha avuto pieno riscontro nei processi, è stato svolto dalla Dda. I restanti filoni investigativi, relativi a un giro di armi e droga, sono stati trattati dalla procura di Agrigento che ha istruito un procedimento a parte.

Poco meno di un anno fa era scattata l’operazione della squadra mobile con quattro misure cautelari. Fra gli indagati il favarese Gerlando Russotto, già condannato a sei anni proprio per la vicenda della faida, e Ignazio Sicilia, arrestato nell’ultima operazione antimafia Condor.

Ecco l'elenco degli imputati: Gerlando Russotto, 33 anni di Favara; Calogero Greco Gambino, 30 anni di Favara; Salvatore Sicilia, 40 anni di Favara; Ignazio Sicilia, 48 anni di Favara; Ignazio Agrò, 64 anni di Racalmuto; Gioacchino Domenico Lo Giudice, 36 anni di Canicattì; Salvatore Alba, 39 anni di Favara; Nicola Chiarelli, 28 anni di Canicattì; Salvatore Chiarelli, 56 anni di Canicattì; Alessandro Puntorno, 54 anni di Agrigento; Salvatore Fortunato, 24 anni di Agrigento; Salvatore Butticè, 35 anni di Favara; Emilio Nobile, 28 anni di Favara; Salvatore Greco, 27 anni di Favara; Vincenzo Lattuca, 43 anni di Favara; Salvatore Matina, 35 anni di Favara; Antonino Sortino, 30 anni di Favara; Sharon Sortino, 30 anni di Favara; Giusy Mendolia Calella, 28 anni di Favara; Calogero Cusumano, 35 anni di Favara; Michele Amato, 49 anni di Canicattì; Antonella Farabino, 52 anni di Favara; Stefano Di Maria, 30 anni di Favara; Giovanni Sortino, 56 anni di Favara; Luigi Deriu, 38 anni di Favara.

Nel collegio difensivo gli avvocati Davide Casà, Salvatore Cusumano, Giuseppe Barba, Michele Cardella, Anna Cacciatore, Domenico Minnella, Michele Mosca, Alessandro Patti, Riccardo Miccichè, Grazia Maria Minnella, Irene Militello e Salvatore Virgone. Il procedimento è stato aggiornato al 31 ottobre.