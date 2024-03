"Traffico di cocaina a cavallo fra tre province", 5 condanne in abbreviato

Venti anni di reclusione per Michele Cavaleri; 15 anni, 8 mesi e 2 giorni per Concetta Maddalena Marino; 11 anni e 6 mesi per Lillo Serravalle; 9 anni per Ferdinando Serravalle e 8 anni e 2 mesi per Angelo Sorriso. A pronunciare la sentenza, per il rito abbreviato, del processo Hybris è stato il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Palermo Stefania Brambille. Fra 90 giorni, il deposito delle motivazioni.

La sentenza - che dispone anche la confisca di quanto precedentemente sequestrato - è relativa agli imputati del processo, in abbreviato appunto, della maxi inchiesta Hybris che ha sgominato un traffico di cocaina a cavallo fra Agrigento, Caltanissetta e Palermo. A sviluppare l'attività investigativa sono stati i poliziotti della squadra mobile della questura della città dei Templi.

Il pubblico ministero della Dda, Francesca Dessì, a conclusione della requisitoria del troncone abbreviato del processo, aveva chiesto cinque condanne. La pena più alta - 20 anni di reclusione - era stata chiesta per Michele Cavaleri, ritenuto al vertice dell’associazione a delinquere. E il gip, oggi, ha accolto la richiesta del pm della Dda. Queste le altre richieste di pena: 12 anni di reclusione per Lillo Serravalle, 10 anni per Ferdinando Serravalle; 9 anni e 4 mesi per Angelo Sorriso e 12 anni e 8 mesi per Marino.

L'inchiesta avrebbe sgominato una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le indagini hanno permesso di portare alla luce anche un giro di armi.

A comporre il collegio dei legali difensori sono stati gli avvocati Gaspare Lombardo, Giuseppe Vinciguerra e Giovanni Castronovo.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.