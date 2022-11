La maxi inchiesta antidroga "Fish and drug": no dal riesame all'arresto di un'intera famiglia

No dal tribunale del riesame all'arresto di un'intera famiglia nell'ambito dell'operazione "Fish and drug", che ha sgominato un vasto giro di droga nella provincia agrigentina ipotizzando anche un canale di spaccio fra nazioni attraverso i velieri.

I giudici hanno rigettato l'appello del pubblico ministero Sara Varazi che chiedeva di annullare l'ordinanza del gip Francesco Provenzano disponendo, quindi, la custodia in carcere per Giacomino Gazzitano, 55 anni, di Porto Empedocle; la moglie Rosa Puccio, 52 anni, e i figli Lorenzo e Giovanna, 25 e 27 anni.

Il difensore, l'avvocato Davide Casà, ha replicato al pm sostenendo che non vi fosse alcun indizio del loro coinvolgimento nel giro di droga e che, in ogni caso, essendo trascorsi 3 anni dai fatti non vi fosse alcuna esigenza cautelare.

Sono 48, in tutto, gli indagati e 17 le persone raggiunte da misure cautelari. L'inchiesta, in questi giorni, sta passando al vaglio del tribunale del riesame per discutere le richieste di annullamento dei provvedimenti restrittivi della difesa e l'appello della procura che ha chiesto di disporre 24 misure cautelari rigettate dal gip.

Uno degli episodi da cui ha origine l'inchiesta coinvolge proprio Giacomino Gazzitano e la figlia Giovanna: quest'ultima, nel 2019, era stata arrestata dopo essere stata trovata in possesso di 1,5 chili di hashish e il padre era stato denunciato, in precedenza, per il possesso di un quantitativo minore di droga. La polizia li intercetta, scopre i loro contatti e mette in collegamento una serie di episodi di spaccio all'apparenza slegati ma, invece, sostiene l'accusa, rientranti nello stesso giro.