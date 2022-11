Spaccio di droga con i velieri, 50enne torna libero

Ordinanza cautelare annullata: i giudici del tribunale del riesame di Palermo, presieduto da Alessia Geraci, hanno rimesso in libertà Salvatore Icardona, 50 anni, di Palma di Montechiaro, arrestato nell'ambito dell'operazione "Fish and drug", che ha sgominato un vasto giro di droga nella provincia agrigentina accertando anche un possibile canale di spaccio fra nazioni attraverso i velieri.

Il tribunale, al quale si è rivolto il difensore, l'avvocato Giuseppe Vinciguerra, gli ha revocato gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. Il legale ha sottolineato che le presunte condotte di spaccio che gli venivano contestate risalgono ad oltre 3 anni addietro. "Un periodo di tempo che fa venire meno ogni esigenza cautelare - ha detto il difensore - anche in considerazione del fatto che l'indagato lavora regolarmente come bracciante agricolo".

Sono 48, in tutto, gli indagati e 17 le persone raggiunte da misure cautelari. L'inchiesta, in questi giorni, sta passando al vaglio del tribunale del riesame per discutere le richieste di annullamento dei provvedimenti restrittivi della difesa e l'appello della procura che ha chiesto di disporre 23 misure cautelari rigettate dal gip.