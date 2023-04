Operazione antidroga "Hybris": c'è il secondo tempo, notificati decine di provvedimenti patrimoniali

L'elicottero della polizia sorvola, da circa un'ora, Licata: non solo centro cittadino, ma anche zone di campagna, il quartiere Bronx in maniera particolare. Al lavoro, almeno dalle 7 di stamani, ci sono decine e decine di poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e del commissariato. E' in corso una maxi operazione che sta portando alla notifica di provvedimenti patrimoniali: sequestri.

Si tratta del seguito dell'operazione antidroga "Hybris" che lo scorso 21 febbraio permise di eseguire 25 misure cautelari in carcere, di cui 14 di Licata, uno di Canicattì, sei di Gela, due di Catania e due campani. Una donna di Licata venne sottoposta alla misura dell?obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le 26 misure cautelari vennero emesse allora dal gip del tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Adesso, sempre con il coordinamento della Dda di Palermo, i poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato di Licata stanno, appunto, notificando dei provvedimenti patrimoniali.