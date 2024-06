Traffico di cocaina, detenzione e porto di armi: fra gli indagati anche un 35enne di Canicattì

C'è anche un canicattinese di 35 anni fra gli indagati a piede libero nella maxi inchiesta, della Direzione distrettuale antimafia di Catania, che ha portato alla luce un traffico di cocaina, detenzione e porto di armi che ha riguardato, in particolar modo, l’asse Calabria-Sicilia. Tredici le misure cautelari siglate dal gip. E fra i destinatari dell'operazione "Devozione" non c'è appunto il canicattinese trentacinquenne, S. N., che è indagato in stato di libertà.

I reati contestati nell'ambito dell'operazione "Devozione", eseguita dalla questura di Catania, sono: associazione finalizzata al traffico di cocaina, detenzione e porto di armi, spaccio di droga. Durante l'indagine è stata rinvenuta la somma di euro 90.300 in contanti, murata nella parete di un'abitazione. In particolare, è stato individuato un intenso traffico di cocaina sull’asse Calabria-Sicilia. Di seguito i nominativi dei destinatari della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.