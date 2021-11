La maxi inchiesta sui finti infortuni sul lavoro, il pm chiede nuove prove

La Procura, che non aveva presentato una nuova lista dei testimoni, prova a rimediare alla dimenticanza producendo alcuni documenti e chiedendo nuove prove ovvero l'acquisizione di alcune consulenze tecniche.

I difensori chiedono un termine per pronunciarsi sulle richieste del pubblico ministero Salvatore Caradonna e il giudice Giuseppe Miceli rinvia all'udienza del 21 dicembre.

Il processo scaturito dall'inchiesta "Demetra bis", che ipotizza un giro di falsi infortuni sul lavoro messo in piedi, con la complicità di medici e faccendieri, con la finalità di truffare l'Inail, dopo diversi azzeramenti per differenti ragioni procedurali, dovrebbe concludersi in maniera rapida dopo due anni di rinvii.

Il pubblico ministero Salvatore Caradonna ha chiesto al giudice Giuseppe Miceli, ottenendolo, un rinvio per produrre documenti e chiedere delle prove suppletive. Il giudice monocratico Iacopo Mazzullo, davanti al quale doveva ripartire il processo per l'ennesima volta, ha emesso, nelle scorse settimane, una sentenza di non doversi procedere per circa l'80 per cento delle imputazioni che sono cadute in prescrizione.

Ecco l’elenco iniziale degli imputati che andrà adesso aggiornato: Salvatore Conti, Salvatore Russo, Angelo Sanfilippo, Anna Fiore, Salvatore Russo, Maria Giuseppina Maragliano, Gaetano Pollicino, Domiziana Maria Maragliano, Salvatore Maragliano, Antonino Maragliano, Giovanni Attardo, Cinzia Sacco, Giuseppe Galvano, Giuseppe Vincenzo Terrazzino, Paolina Sacco, Vincenzo Vella, Anita Gattarello, Pietro La Rosa, Calogero Ciulla, Salvatore Catalano, Alfonso Pistone, Margherita Cuffaro, Salvatore Vullo, Antonio Bentivegna, Ludovico La Marca, Francesca Tornabene, Sharon Ciffa, Luigia Chiara, Giuseppe Maragliano e Giuseppe Vella.