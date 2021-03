Falsi infortuni, il maxi processo "Demetra" alle battute finali: scambio di accuse fra imputati

"Alcune patologie sono state refertate come acute ma non lo erano, perchè si trattava di traumi vecchi". Nelle udienze precedenti il medico legale Pierangela Fleres, consulente dell'avvocato Rosa Salvago, difensore del radiologo Salvatore Russo, aveva sollevato dubbi sull'operato di un altro medico imputato, ovvero Salvatore Conti, sanitario dell'Inail.

Tesi alle quali ha replicato, cercando di far correggere il tiro, l'avvocato Giuseppe Scozzari, difensore di Conti. "Il suo atto di accusa al dottore Conti non ci ha convinto", ha detto in premessa a una domanda. Adesso un ulteriore scontro potrebbe arrivare nella prossima udienza quando sono in programma gli interrogatori degli imputati e potrebbero essere proprio Conti e Russo gli unici due a farsi sentire dai giudici.

E' arrivato alle battute decisive il processo scaturito dalla maxi inchiesta “Demetra” che avrebbe sgominato una truffa colossale ai danni di Inps e Inail attraverso la creazione di false aziende per posti di lavoro “fantasma” che servivano a stipulare false assunzioni con la finalità di simulare infortuni per ottenere indennizzi oppure indennità di disoccupazione e altri ammortizzatori sociali.

In precedenza, alcuni difensori avevano chiesto ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, di posticipare l’interrogatorio dei cinquantuno imputati, che di norma andrebbe fatto dopo la conclusione dell’esame dei testi del pm e prima di quelli della difesa.

L’operazione dei carabinieri è scattata il 28 giugno del 2013. Tutto sarebbe ruotato attorno ad alcune aziende fantasma attraverso le quali - sostiene l’accusa - si mettevano in piedi rapporti di lavoro fittizi che servivano poi per ottenere consistenti indennità di disoccupazione oppure indennizzi per finti infortuni con false attestazioni di medici.