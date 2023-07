Controlli a tappeto della polizia, al setaccio oltre 250 fra persone e locali: scattano multe e sequestri

Diciotto posti di controllo, 243 persone identificate, due denunce, 121 veicoli controllati, 18 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, 20 punti decurtati dalla patente di guida, 3 documenti ritirati, 3 veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo, 31 controlli a persone sottoposte a misure cautelari, di sicurezza ed alternative alla detenzione; 4 perquisizioni, 5 esercizi pubblici controllati e una sanzione amministrativa a titolare di esercizio pubblico.

Sono i numeri della maxi operazione di controllo del territorio della polizia di Stato, in particolare delle pattuglie del reparto prevenzione crimine di Palermo e del commissariato di Licata.

Sono stati, inoltre, denunciati due giovani: il primo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità e il secondo per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché per rifiuto di declinare le proprie generalità e guida senza patente.

I poliziotti sono intervenuti in un locale pubblico dove era stata segnalata la presenza di un giovane ubriaco che molestava i clienti. Il ragazzo, secondo quanto ricostrusce la Questura, si sarebbe rifiutato di farsi identificare e avrebbe continuato a importunare una ragazza fino a insultare e minacciare gli stessi agenti provando a scagliarsi contro di loro salvo poi venire bloccato e portato in commissariato.

Nell'ambito della stessa attività è stato denunciato un pregiudicato che avrebbe provato a sottrarsi al controllo allontanandosi velocemente a bordo di un motociclo di grossa cilindrata e imboccando contromano una strada particolarmente trafficata.

I poliziotti, avendolo riconosciuto anche per via della mancanza del casco, sono andati nella sua abitazione dove sarebbero stati accolti con minacce e insulti. Il giovane, inoltre, avrebbe rifiutato di consegnare i documenti.

Il ragazzo, già sottoposto in passato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, al termine del controllo, è stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché per rifiuto di declinare le proprie generalità e guida senza patente: gli accertamenti, infatti, hanno consentito di accertare che non aveva mai conseguito il documento di guida ed era stato sorpreso altre due volte alla guida di veicoli.