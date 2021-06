Obiettivo pulizia, il Comune di Realmonte firma convenzione con l'Esa

Il sindaco: "Siamo operativi per offrire ai cittadini ed ai turisti, in prossimità della stagione estiva, una città accogliente"

Obiettivo città pulita. E' questo il monito del sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. Il Comune, dunque, ha stipulato una convenzione con l'Esa - ente sviluppo agricolo - che il via ad interventi di diserbamento, pulizia dei bordi stradali nelle vie periferiche e dei canali delle acque bianche, su tutto il territorio comunale.

Gli operatori hanno già iniziato i lavori rimuovendo le erbacce fuoriuscite dai muretti di recinzione, a bordo marciapiedi, lungo le vie secondarie ed in contemporanea sono in atto anche interventi di bonifica di discariche a cielo aperto.

"Siamo operativi - afferma il sindaco Sabrina Lattuca - per offrire ai cittadini ed ai turisti, in prossimità della stagione estiva, una città pulita ed accogliente. Ringrazio il presidente dell’Esa, Giuseppe Catania, per la disponibilità e l'interesse mostrato nei confronti del nostro territorio con la messa a disposizione delle risorse umane necessarie a garantire l'esecuzione degli interventi".