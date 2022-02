Incidente sul lavoro: operaio cade da un palo della telefonia, trasferito al "Sant'Elia" di Caltanissetta

Un operaio è caduto - da un'altezza di circa 5 o 6 metri - da un palo in legno a Monserrato. A quanto pare, il lavoratore stava effettuando degli interventi di manutenzione sulla linea telefonica e il palo, in legno, ad un certo punto si sarebbe spezzato. L'uomo ha perso il punto d'appoggio ed è precipitato su un terrapieno.

Nel quartiere satellite, in piazza don Pino Puglisi, è appena atterrato l'elisoccorso del 118. L'operaio ferito è stato trasferito dal luogo dell'incidente sul lavoro fino al punto in cui è riuscito ad atterrare il velivolo. I sanitari dopo aver sottoposto il ferito ai primi accertamenti sanitari hanno stabilito che era necessario trasferire con elisoccorso il ferito. L'uomo - nonostante sarà necessario attendere gli esiti degli esami che verranno effettuati all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta - non dovrebbe essere in pericolo di vita però.

(IN AGGIORNAMENTO)