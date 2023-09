Cade da un muretto e resta bloccato in una intercapedine: operaio salvato dai pompieri

E' caduto da circa due metri ed è finito in un'intercapedine, a ridosso di un palazzo, dove è rimasto intrappolato. E' un addetto alla manutenzione dei contatori idrici il ferito che ieri è stato salvato dai vigili del fuoco e portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Ha riportato contusioni e traumi, ma non è in pericolo di vita.

L'incidente sul lavoro si è verificato in una palazzina di via Acrone. L'operaio - secondo quanto ricostruito ieri - era al lavoro quando, all'improvviso, è caduto dal muretto di sostegno. Le urla e le richieste di aiuto dell'uomo hanno richiamato l'attenzione di alcuni residenti che subito hanno fatto scattare l'allarme.

L'uomo è stato prima immobilizzato su una barella, dai vigili del fuoco, e una volta imbracato è stato tirato su dove è stato affidato ai sanitari del 118. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, giunti anch'essi sul posto, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.