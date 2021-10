Si sporge troppo da una ringhiera e perde l'equilibrio: operaio finisce in ospedale in codice rosso

Per sua fortuna l’incidente è avvenuto proprio a due passi dal nosocomio, per cui le operazioni di soccorso sono state piuttosto rapide e l’uomo è giunto al pronto soccorso in pochi minuti

Si sarebbe sporto pericolosamente da una ringhiera e avrebbe perso l'equilibrio cadendo rovinosamente sul selciato.

Un operaio è in codice rosso all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata a causa del trauma riportato a seguito della caduta. Per sua fortuna l’incidente è avvenuto proprio a due passi dal nosocomio, per cui le operazioni di soccorso sono state piuttosto rapide e l’uomo è giunto al pronto soccorso in pochi minuti.

La caduta si sarebbe infatti verificata in contrada Cannavecchia, nella zona in cui si trovano gli idranti comunali dove quotidianamente le autobotti vanno a riempire le loro cisterne.

I medici stanno tenendo sotto osservazione l’uomo he non sarebbe in pericolo di vita.