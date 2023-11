Taglia un albero e cade per il forte vento, operaio in rianimazione

Un operaio di 60 anni di Lucca Sicula, in servizio all'Azienda forestale, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Burgio. L'uomo stava tagliando un albero quando sarebbe caduto a causa del forte vento.

"Sono stato in contatto con i familiari durante tutta la giornata di oggi - ha detto il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo - ed ho appreso che si trova in terapia intensiva. Preghiamo per lui e speriamo in notizie positive nelle prossime ore".