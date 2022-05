Open day nel reparto di reumatologia al “San Giovanni di Dio”: 20 visite in un solo giorno di attività

Cura e prevenzione delle malattie che interessano l’universo femminile: sono state 20 le consulenze gratuite effettuate in una sola giornata dall’equipe del reparto di reumatologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agriento nell’ambito di un incontro formativo aperto alla collettività su iniziativa dell’Asp insieme alla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per il progetto denominato “(H)-Open day reumatologia” con focus sul mal di schiena nelle strutture del “network bollini rosa”.

Visite e consulenze gratuite, dunque, ed un info-point per colloqui con gli esperti presso l’ambulatorio di reumatologia dell’ospedale di Agrigento. Questa, in sintesi, la gamma di azioni proposte. E sono stat state 20, complessivamente, le visite gratuite offerte in ambulatorio. Le attività, condotte dai dirigenti medici Giuseppa Mira e Alfonso Principato, dallo psicologo Dino Randisi e dall’infermiera Pompea Buscema, sono state coordinate da Maria Lucia Rita Di Grigoli, referente aziendale codice e bollini rosa. I bollini (due dei quali sono stati conferiti al “San Giovanni di Dio”) rappresentano il riconoscimento attribuito agli ospedali che, su scala nazionale, si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne ma anche di altre patologie che interessano trasversalmente l’universo femminile.