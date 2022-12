Liceo Scientifico "Leonardo", boom di presenze per l'Open day: i laboratori conquistano nuovi alunni

Alcuni avevano già scelto ed erano semmai indecisi sull'indirizzo. La maggior parte invece erano invece indecisi, confusi, impauriti. Tutti o quasi si sono però entusiasmati nel partecipare ai vari laboratori. Non soltanto gli alunni delle scuole medie di Agrigento, ma anche quelli di mezza provincia ed oltre, si sono riversati ieri pomeriggio al liceo Scientifico "Leonardo" in occasione dell'Open day. Un autentico boom di presenze, partecipazione e curiosità. Ad accompagnare i ragazzi delle scuole medie, inevitabilmente, i genitori. Forse più in ansia dei figli.

Il liceo Scientifico "Leonardo" di Agrigento, che è coordinato dal dirigente scolastico Patrizia Pilato, quest'anno avrà un indirizzo in più. Un indirizzo che sembra essere la "chiave" del futuro: Scienza dei dati e intelligenza artificiale. E ragazzini sono rimasti affascinati dal percorso di studi illustrato, ma forse anche e soprattutto dalle prospettive.

Un nuovo indirizzo che si affianca allo Scientifico tradizionale, al Linguistico, al Linguistico internazionale Cambridge, a Scienze applicate, al liceo Sportivo, Matematico, Robotica, Biomedico e Apple class.

Ad accompagnare i ragazzini e i genitori fra i vari laboratori, tenuti dagli studenti del "Leonardo" con la supervisione, gli studenti dello stesso liceo che hanno veramente saputo coinvolgere e trasmettere entusiasmo nel loro percorso di studi. I docenti, così come la stessa dirigente scolastica Patrizia Pilato, hanno invece fatto gli "onori di casa" e hanno provato - laddove necessario - a dare le spiegazioni e le delucidazioni necessarie affinché i prossimi studenti di scuola superiore comprendessero e scegliessero con contezza. Un nuovo Open day si terrà il 21 gennaio. Intanto informazioni possono essere attinte su: www.liceoscientificoleonardo.it e www.orientamento.liceoscientificoleonardo.it. Informazioni anche su questo qr code: