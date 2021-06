Vaccini, l'Open Day diventa solo per gli per over 60: seconde dosi con Pfizer o Moderna

"Alla luce della circolare ministeriale trasmessa alle Regioni, in Sicilia l’iniziativa 'Open Day', che si aggiunge alla normale programmazione vaccinale, è riservata alla popolazione di età pari o superiore a 60 anni". Ad annunciarlo è la Regione Siciliana dopo la decisione, presa ieri, di sospendere l'utilizzo del vaccino Astrazeneca in tutti i soggetti che hanno meno di 60 anni.

Il provvedimento arriva al termine di tre giorni convulsi, durante i quali il Ministero ha fatto sostanzialmente un passo indietro rispetto alla decisione presa di vaccinare con Astrazeneca anche soggetti ben più giovani (in primis, i maturandi) stante che si è accertato che nei pazienti sotto i 60 anni sono maggiori i rischi rispetto ai benefici se il numero di contagi, come sta avvenendo, è in calo.

"A coloro che hanno un’età inferiore ai 60 anni e hanno già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca - continua la Regione - secondo le disposizioni nazionali previgenti, saranno garantite le seconde dosi con sieri Pfizer o Moderna, a partire da domani, domenica 13 giugno".