La Open Arms è davanti Porto Empedocle, 50 minori a Villa Sikania e adulti sulla "Rhapsody"

La Open Arms, con a bordo 265 subsahariani, è davanti a Porto Empedocle. Così come già preventivato ieri, la nave della Ong spagnola non attraccherà alla banchina. Fra poco meno di un'oretta, i medici dell'Usmaf raggiungeranno il pattugliatore con le motovedette e saliranno a bordo per effettuare a tutti i migranti salvati i tamponi rapidi anti-Covid.

Ad esito ottenuto - stando a quanto è stato fin'ora pianificato - i circa 50 minorenni presenti verranno trasbordati sulle motovedette e giungeranno alla banchina di Porto Empedocle.

Ad attenderli, già da ieri, ci sono le pattuglie - in servizio di ordine - della polizia e due autobus. I minorenni, che risulteranno negativi al Covid-19, verranno trasferiti nel centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana dove dovranno effettuare la sorveglianza sanitaria anti-Coronavirus. La polizia, dopo il loro approdo sulla banchina, dovrà, naturalmente, identificarli.

Tutti gli altri migranti, circa 215 adulti, verranno invece trasbordati - sempre con le motovedette - sulla nave quarantena Rhapsody che è praticamente vacante ed è in rada di Porto Empedocle.

La Open Arms - nei giorni scorsi - aveva soccorso, nel Mediterraneo, prima una "carretta" alla deriva con a bordo 169 persone e poi un'altra imbarcazione con 96 migranti.