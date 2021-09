Caso "Open Arms", rinviata l'udienza del processo a carico di Matteo Salvini

Rinviata l'udienza del processo a carico del leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso della Open Arms. La nave della Ong spagnola con a bordo 147 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale rimase per giorni in attesa del Pos davanti le coste di Lampedusa.

La situazione venne sbloccata grazie all'intervento della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, che, dopo un'ispezione a bordo, ordinò lo sbarco dei migranti. La prima udienza del processo prevista per oggi presso il tribunale di Palermo, è stata rinviata al 23 di ottobre. "Ci saremo" twitta l'ong.

(fonte: Adnkronos)