Festa della Repubblica, il prefetto Cocciufa: "Ripartiamo e riprendiamo il nostro futuro”

“Domani sarà una cerimonia sobria, con poche persone, ma quello che conta è il significato che in questo momento è la speranza e la concreta prospettiva di ripartenza con la voglia di ritornare a vivere, a produrre e a lavorare per riprenderci quello che è il nostro futuro”. Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa a margine della cerimonia di conferimento delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana.

Fra le personee insignite, anche Calogero Barbara di Naro che ha conosciuto l'orrore della deportazione in un lager nazista e a cui è stata conferita una medaglia alla memoria. A ricerevre il riconoscimento è stato il nipote omonimo. “Di mio nonno – dice il ventiseienne Calogero Barbara – mi porto la necessità che non deve venir mai meno, di combattere per la libertà e per il rispetto della dignità delle persone”.