"Lampedusa, isola di pace", Casarini: "No confine militarizzato ed hotspot che esplode"

"Lampedusa deve rimanere l'isola che salva, non può trasformarsi in un campo profughi. L'esempio è l'Egeo. Le isole che sono approdi naturali e che sono la vita per i migranti che tentano di arrivare in Europa, rischiano però di diventare campo profughi perché vengono utilizzate come confine e non come approdo. Il nostro modo di stare vicino all'idea della pace è proteggere Lampedusa dalla tentazione di trasformarla in un confine militarizzato e in un hotspot che esplode". Lo ha detto Luca Casarini, attivista di Mediterranea Saving Humans. Ieri, prima giornata della manifestazione "Lampedusa, isola di pace - meeting internazionale nel cuore del Mediterraneo", a Porta d'Europa, per incontrare e salutare il presidente della Camera, Roberto Fico, c'era anche Casarini. Le navi di Mediterranea Saving Humans, qualche ora prima, avevano, tutte nello stesso istante e in mare aperto, acceso le sirene per richiamare appunto l'attenzione.

"Le navi quarantena, dal punto di vista scientifico e sanitario non hanno mai avuto una ragione vera. E' comprovato anzi che rappresentavano un rischio dal punto di vista sanitario e pandemico - ha dichiarato Casarini - . Chiediamo che queste navi quarantena siano riconvertite in navi che spostano da Lampedusa i migranti che arrivano, oltre a quello che normalmente fa il traghetto che, in estate, è pieno di turisti. Vogliamo che a Lampedusa non vi sia una concentrazione di migranti, ma vi siano veloci trasferimenti e le navi quarantena potrebbero essere utili a fare questo".