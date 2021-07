Ondate di calore e rischio incendi, giornata da bollino "rosso" per la provincia

Sarà una giornata da bollino rosso per la provincia di Agrigento. Bollino rosso che prevede una "alta" pericolosità e un livello di "attenzione" per quanto riguarda le ondate di calore previste per oggi e il rischio incendi.

A diramare il bollettino dei rischi incendi e ondate di calore, valido dalle 00.00 del 5 luglio e per le successive 24 ore, è stata la Protezione civile regionale. "Livello 3 (colore rosso) per la provincia di Agrigento" - è stato reso, ufficialmente, noto - .