L'oncologo si ammala e saltano 18 chemioterapie e 15 visite ambulatoriali: disagi per i pazienti

L'oncologo, uno dei medici del "Giovanni Paolo II" di Sciacca, si ammala e saltano 18 chemioterapie e almeno 15 visite ambulatoriali. I pazienti sono stati

invitati a tornare a casa perché le prestazioni sono, non s'è potuto far altrimenti, slittate. "Non è la prima volta che accade, il medico ce la mette tutta, ma non può fare miracoli, pure lui è un essere umano", ha detto uno dei pazienti rimandati a casa.

La carenza di oncologi al "Giovanni Paolo II", nelle scorse settimane, è stata fronteggiata dalla direzione dell'Asp di Agrigento con un ordine di servizio di mobilità di altri medici, tra quelli che operano negli ospedali di Agrigento e Canicattì. Medici che hanno, di fatto, dovuto coprire le carenze a Sciacca con turni appositi. Un provvedimento che, però, almeno per il momento, è sospeso.

"Stiamo provando - ha detto il commissario straordinario dell'Asp di Agrigento Mario Zappia - a mettere sotto contratto a tempo determinato alcuni dei medici che hanno partecipato ad un concorso per oncologi bandito nel 2021 e il cui espletamento è tuttora in corso".