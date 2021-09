Ucciso a coltellate davanti a un pub, verdetto della Cassazione: definitiva la condanna a 30 anni per l'omicida

Dopo quella della Corte d'appello, arriva anche la sentenza in terzo grado di giudizio che non applica nessuno sconto. La vittima è il ventiduenne Marco Vinci, ucciso la sera del 17 giugno 2017 in piazza San Domenico dal pregiudicato Daniele Lodato