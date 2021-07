Tragedia a Ribera, coniugi settantenni trovati morti in casa: è stato un omicidio-suicidio?

Tremendo fatto di sangue a Ribera: in un'abitazione sono stati rinvenuti i cadaveri di due coniugi entrambi ultrasettantenni. La pista al momento vagliata è quella dell'omicidio suicidio. A scoprire i corpi sono stati i carabinieri, che sono intevenuti per un controllo stante che i vicini non avevano più notizie dei due da giorni.

Sono stati i vigili del fuoco ad aprire la porta di accesso: immediato il drammatico ritrovamento. Adesso spetterà alle indagini accertare quanto accaduto.

(In aggiornamento)