Risolto il giallo degli anziani di Ribera, è stato un omicidio-suicidio: niente autopsia

Risolto in poche ore il giallo di Ribera: i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero della Procura di Sciacca Roberta Griffo, hanno ricostruito i dettagli della tragedia familiare scoperta questa mattina in via Parlapiano.

La pista dell'omicidio-suicidio è stata confermata. Un uomo di 74 anni, secondo quanto accertato, ha sparato alla testa della moglie e poi si è suicidato con le stesse modalità. La pistola, legalmente detenuta, è stata trovata in cucina, accanto ai corpi.

A scoprire i cadaveri sono stati i carabinieri, intervenuti per un controllo dato che i vicini non avevano più notizie dei due da giorni. I pompieri hanno poi aperto la porta. Pare che all'origine del gesto vi fossero i problemi di salute della donna. La Procura non disporrà l'autopsia ritenendo chiara la dinamica dei fatti.